Le plan anti-Mbappé qui agite le vestiaire du PSG

Le rendez-vous de la saison. Demain soir, le Paris Saint-Germain va retrouver la Ligue des champions. Une compétition qui fait rêver les pensionnaires du Parc des Princes, qui courent après leur premier succès. Pour l’emporter, les Franciliens ont plusieurs obstacles à passer. Le premier sera le FC Barcelone. Les deux écuries vont s’affronter lors d’une double confrontation qui promet. La première manche se déroulera mercredi soir dans la capitale française. Côté français, il y a plusieurs incertitudes concernant l’équipe de départ. Mais ce qui est sûr, c’est que Kylian Mbappé débutera la rencontre.

La suite après cette publicité

Pourtant, depuis l’annonce en interne de son départ libre l’été prochain, Luis Enrique lui réserve un traitement particulier. Il n’hésite plus à le sortir en cours de match. Si le Français n’est pas forcément d’accord avec cette façon de faire, lui qui est sorti frustré lors du choc OM-PSG récemment, il n’a pas d’autres choix que de respecter les méthodes de l’Asturien. Mais demain soir, sauf énorme surprise, il sera dans le onze qui affrontera le Barça. De quoi inquiéter en Catalogne, où Mbappé est identifié comme la menace n°1 du PSG. Ses qualités de buteur ou encore sa vitesse font peur en Espagne.

À lire

Erling Haaland n’écarte pas l’option PSG

Un plan anti-KM7 ?

De plus, le Bondynois aura à cœur de briller dans une compétition qu’il affectionne face au rival historique du Real Madrid, qu’il va rejoindre dans quelques semaines. Autant de raisons qui font de lui un élément qui sera surveillé de très près demain soir. D’ailleurs, le principal intéressé comme ses coéquipiers s’attendent à un traitement spécial pour lui. En effet, Mundo Deportivo explique que dans le vestiaire du PSG, on pense que Xavi va mettre un plan anti-Mbappé, un peu comme ce qu’il a fait avec Vinicius Jr lors des Clasicos Barça-Real Madrid.

La suite après cette publicité

Il avait ainsi missionné Ronald Araujo, qui a parfois empoisonné la vie du Brésilien grâce à sa condition physique lui permettant de résister aux courses de son adversaire et sa puissance pour remporter les duels. Cela n’a pas toujours fonctionné, mais l’Uruguayen risque donc de se retrouver sur le chemin de Mbappé demain. MD ajoute que les Parisiens s’attendent aussi à ce que Jules Koundé, qui connaît très bien KM7, soit aussi de la partie pour le neutraliser si le Français est aligné sur l’aile gauche. Mbappé et le PSG envisagent tous les scénarios pour demain et s’attendent à une soirée mouvementée pour l’attaquant de 25 ans.

Pour ce choc PSG-Barça, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG peut vous rapporter 175€ et celle du Barça peut vous rapporter 328€.