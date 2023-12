Copa América 2024 : tous les groupes sont connus

Pour la 48e édition de son histoire, la Copa América 2024 se déroulera aux États-Unis du 20 juin au 16 juillet 2024. Prévue initialement en Équateur, la compétition avait finalement été attribuée au pays de l’oncle Sam suite au désistement équatorien. Cette nuit avait lieu le tirage au sort de la phase de poules à Miami.

Le champion argentin s’est retrouvé avec le Pérou, le Chili et le vainqueur du match Trinidad et Tobago-Canada. Invités au tournoi, les États-Unis devront faire face à l’Uruguay de Marcelo Bielsa, au Panama et à la Bolivie. Quant au Brésil, il a hérité de la Colombie, du Paraguay et du vainqueur du duel Honduras-Costa Rica.