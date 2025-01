Donyell Malen file à Aston Villa

Le Borussia Dortmund vient d’annoncer le départ de son attaquant Donyell Malen (25 ans) vers Aston Villa, en Premier League. Le club anglais s’est offert le Néerlandais pour 25 millions d’euros, dont cinq de bonus, selon la presse anglaise. En trois ans et demi avec Dortmund, le Néerlandais a disputé 132 matches, au cours desquels il a marqué 39 buts et délivré 20 passes décisives.

L’international néerlandais, qui fêtera ses 26 ans dimanche, avait quitté le PSV Eindhoven en 2021 pour le BVB avec lequel il était sous contrat jusqu’en 2026 et a inscrit un total de cinq buts depuis le début de saison. «Aston Villa a le plaisir d’annoncer la signature de l’international néerlandais Donyell Malen en provenance du Borussia Dortmund. L’attaquant de 25 ans, qui a marqué plus de 100 buts en club, rejoint le club allemand. Malen a aidé Dortmund à atteindre la finale de la Ligue des champions la saison dernière et a marqué 13 buts en Bundesliga», précise le communiqué.