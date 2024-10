EdF : Aurélien Tchouameni n’est pas sûr de faire l’unanimité dans le groupe

En l’absence de Kylian Mbappé, de N’Golo Kanté, et d’Antoine Griezmann, désormais retraité, Didier Deschamps a fait le choix de nommer Aurélien Tchouameni en vue de la rencontre de Ligue des Nations contre Israël, demain (21h00), et possiblement lundi, contre la Belgique. Ces derniers jours, L’Équipe avançait que la personnalité du Madrilène avait pourtant pu susciter certaines crispations au sein du groupe. Interrogé sur la question de savoir s’il pensait donc faire l’unanimité, Tchouameni n’a pas vraiment su y répondre.

«Si je fais l’unanimité ? Je ne sais pas, qu’est-ce que ça veut dire 'faire l’unanimité' ? Le plus important, c’est d’avoir la même idée, de gagner, d’être le plus performant, a rappelé le milieu de terrain tricolore. Évidemment qu’il y a des affinités, des personnes avec qui on s‘entend un peu mieux que d’autres… Mais le plus important, c’est que tout le monde se respecte. Il y a des leaders techniques, vocaux, des leaders par l’exemple. À partir du moment où on remplit l’une de ces cases… Des gens sont aimés ou un peu moins, mais c’est comme dans une entreprise. Après, il faudra demander aux autres (s’il fait l’unanimité ndlr), ce n’est pas à moi qu’il faut demander. »