EdF : Aurélien Tchouameni désigné capitaine !

Le débat a agité le début du rassemblement de l’équipe de France : en l’absence de Kylian Mbappé, qui allait récupérer le brassard de capitaine pour les rencontres face à Israël et la Belgique ? Le suspense a été savamment entretenu par Didier Deschamps. Et certains joueurs n’ont pas hésité à postuler, à l’image d’Ibrahima Konaté, qui avait aussi désigné Mike Maignan, Jules Koundé et Aurélien Tchouameni comme les favoris. C’est finalement Aurélien Tchouameni qui a hérité du capitanat, comme annoncé par le staff français il y a quelques minutes.

La suite après cette publicité

C’est donc le milieu de terrain du Real Madrid qui accompagnera Didier Deschamps en conférence de presse de veille de match, et qui arborera le brassard jeudi soir à Budapest pour affronter Israël. A noter qu’en dépit des dernières informations sur le sujet, Mike Maignan qui était pressenti pour porter le brassard de capitaine n’est nullement déçu ou agacé du choix Aurélien Tchouameni selon nos informations. Le titulaire indiscutable dans les buts des Bleus, qui n’est pas non plus capitaine de l’AC Milan et qui n’éprouve pas la volonté de l’être, est un leader naturel du vestiaire et n’a pas besoin d’être le capitaine pour exercer son leadership. On l’a vu d’ailleurs lors du dernier rassemblement des Bleus au mois de septembre.