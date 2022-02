Tottenham : la nouvelle sortie médiatique fracassante d'Antonio Conte

Lié à Tottenham jusqu’en juin 2023, Antonio Conte ne devrait pas aller au bout de son contrat. Ou alors, un miracle se sera produit. En effet, depuis qu’il a débarqué chez les Spurs, l’Italien s’est surtout distingué par ses déclarations à l’encontre de ses dirigeants. Il a commencé par critiquer le manque d’ambition de ses dirigeants lors du dernier mercato hivernal, avant de s’attaquer au niveau global de son équipe.

Mais hier, Conte a de nouveau franchi un cap. Après la défaite concédée par Tottenham sur le terrain de Burnley (0-1), un revers laissant les Spurs à la 8e place du classement de Premier League, le Transalpin a clairement indiqué qu’il était prêt à plier bagage si le besoin s’en faisait sentir. « Je suis venu ici pour aider le club et si le problème vient de l'entraîneur, je suis prêt à partir, pas de problème. (…) Je ne suis pas habitué à cette situation. J'essaie tout, mais la situation ne change pas. Je suis disponible et ouvert avec le club pour faire ce que le club veut », a-t-il déclaré, avant d’ajouter.

Conte au bout du rouleau

« Je veux aider le club, je travaille beaucoup, je travaille très dur. Je donne 20 heures par jour à Tottenham et les quatre autres heures je dors, mais ce n'est pas assez. La performance est peut-être bonne et l'engagement était bon, mais nous avons perdu. Pour moi, la situation est inacceptable. Perdre quatre des cinq derniers matches est un désastre pour Tottenham. Je suis venu pour essayer d'améliorer la situation. Peut-être qu'en ce moment je ne suis pas si bon pour améliorer la situation. Je suis trop honnête pour fermer les yeux et continuer de cette façon. Bien sûr, nous devons parler et avoir une conversation avec le club pour essayer de trouver la meilleure solution pour aider l'équipe. C’est le bon moment pour faire un bilan. Je le répète, je suis vraiment frustré ».

Faire le bilan alors qu’il reste encore trois mois de compétition, le timing choisi par Conte est surprenant. L’Italien cherche-t-il à se faire licencier ? Nul ne sait encore s’il terminera la saison, mais une chose est sûre : il donne l’impression de tout faire pour forcer ses patrons à mettre un terme à son aventure. « Au cours des cinq derniers matchs, nous jouons comme si nous nous battions contre la relégation. C’est la réalité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux prendre des responsabilités. Je suis ouvert à toutes les décisions. J'ai de l'ambition, je déteste perdre. Ce n’est pas juste de me payer en ce moment. Je veux aider Tottenham, dès le premier jour, mais quatre défaites sur cinq... C'est la première fois de ma vie que ce genre de situation se produit. » À bon entendeur…