L’Ajax Amsterdam blinde sa pépite Jorrel Hato

Il est la grande révélation de l’Ajax Amsterdam depuis le début de saison. À peine majeur depuis quelques jours, Jorrel Hato est le patron de la défense ajacide et compte 37 apparitions cette saison au sein de la charnière centrale du club amstellodamois. Forcément scruté par les plus grands clubs d’Europe comme étant l’un des plus grands prospects à son poste, l’Ajax se devait de blinder le natif de Rotterdam.

C’est chose faite depuis ce mardi comme l’a annoncé le club de la capitale sur ses réseaux sociaux : «l’Ajax et Jorrel Hato sont parvenus à un accord sur un nouveau contrat. Le nouveau contrat du défenseur de 18 ans court jusqu’au 30 juin 2028. Son ancien contrat courait jusqu’à mi-2025. Hato joue dans l’académie des jeunes de l’Ajax depuis l’été 2018, lorsqu’il a rejoint l’équipe de jeunes du Sparta Rotterdam. Le 11 janvier 2023, il fait ses débuts en équipe première lors du match de Coupe des Pays-Bas entre le FC Den Bosch et l’Ajax (0-2). L’international a fait 52 apparitions pour l’équipe première de l’Ajax jusqu’à présent, marquant un but.»