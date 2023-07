Lucas Hernandez a fait son choix entre le PSG et l’OM !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain tient sa cinquième recrue estivale. Après avoir officialisé les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Kang-In Lee, le club de la capitale vient d’annoncer un nouveau renfort. Son nom ? Lucas Hernandez. Le défenseur français de 27 arrive en provenance du Bayern Munich et a signé un contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge et Bleu. «Je ressens beaucoup de joie ! J’attendais de rejoindre le PSG depuis un bon moment, ça s’est enfin réalisé. C’est un jour très spécial pour moi et je suis très heureux d’être ici», a ainsi déclaré le principal intéressé avant d’être interrogé, par la chaîne du club, sur sa préférence entre l’OM et le champion de France en titre.

Tancé par les supporters parisiens qui n’ont pas manqué de pointer du doigt l’appartenance affichée par le natif de Marseille au club phocéen, ce dernier a finalement décidé de mettre les choses au clair dans un court extrait vidéo. A la question Paris ou Marseille, Hernandez a alors lancé : «Ici, c’est Paris !» Une sortie qui ne manquera pas de faire réagir des deux côtés de l’Hexagone…

