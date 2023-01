Ligue 1 : cet OM reste inarrêtable

La suite après cette publicité

Ce soir, l’Olympique de Marseille passait au révélateur. Invaincu depuis la reprise du football en France, fin décembre dernier, l’OM allait enfin affronter un adversaire de calibre européen en Ligue 1. L’AS Monaco aussi avait gros à jouer dans cette rencontre quand on voit les résultats de ce début de week-end (défaite de Rennes, match nul de Lens).

Les deux formations s’étaient affrontées juste avant la pause liée à la Coupe du Monde sur un match complètement fou remporté par l’OM dans les ultimes instants grâce à une tête de Sead Kolasinac (3-2). Mais cette fois, c’était bien différent. Ce Marseille si enjoué ne voyait absolument pas le jour en première période contre des Asémistes pas avares de courses et de pressing.

Veretout est quand même content

C’est d’ailleurs un miracle si les joueurs d’Igor Tudor rejoignaient les vestiaires qu’avec un but d’écart (Jordan Veretout contre son camp). Ils ont dû se faire remonter les bretelles et Tudor a fait du coaching. Exit un Guendouzi inexistant, bonjour à l’entrée de Léo Balerdi. Ce changement a eu pour effet de faire passer Kolasinac piston gauche et basculer Nuno Tavares piston droit.

Ainsi, sur l’une des premières actions de la seconde période, le Portugais envoyait une frappe assez improbable, repoussée étrangement par Nübel vers Alexis Sanchez, qui poussait dans le but vide. Ensuite, l’OM a poussé et aurait peut-être pu (dû ?) obtenir un penalty pour une faute de Maripan sur Kolasinac (73e). Finalement, les deux équipes se sont quittées sur un match nul assez logique.

Un resultat qui a fait la joie, même un peu mitigée, de Jordan Veretout : « oui, je pense que, quand on ne peut pas gagner, c’est bien de ne pas perdre. C’était difficile contre une belle équipe; on a eu du mal à rentrer dans le match. Ruben nous laisse dans le match, c’est bien pour lui. On revient à la mi-temps avec un-zéro. On a eu une belle réaction en seconde période, on a été les chercher haut. On marque rapidement et on peut même remporter ce match. C’est un bon point ce soir ». Monaco grappille un peu, l’OM aussi, reste invaincu et surtout ne perd pas de terrain sur Lens, le deuxième.