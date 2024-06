Équipe de France : N’Golo Kanté raconte les coulisses de son retour

Son retour a fait sensation. Convoqué dans le groupe de l’équipe de France pour la première fois depuis le 3 juin 2022 et une défaite contre le Danemark en Ligue des Nations, N’Golo Kanté (33 ans) a fait son come-back chez les Bleus et figure parmi les 25 Français qui disputeront l’Euro 2024, en Allemagne. Un retour justifié par Didier Deschamps, qui expliquait que son milieu de terrain était «dans de très bonnes dispositions. Il a fait une saison complète en enchaînant beaucoup de matches. Je suis content de lui», alors qu’il s’était exilé en Arabie saoudite, à Al-Ittihad. Devant les médias ce dimanche, l’ex-joueur de Caen a commenté son retour au Château de Clairefontaine.

«Retrouver la camaraderie française, les coéquipiers, les maillots. Je prends beaucoup de plaisir à être de retour», a-t-il d’abord expliqué. «Didier Deschamps avait pris connaissance de mon départ et était informé de mon choix. J’étais conscient que ça allait être compliqué. Mais j’avais confiance en moi, en me disant que si je faisais une bonne saison, j’aurais des chances d’être de retour. C’est le cas de beaucoup de joueurs européens. Je l’ai su à la dernière minute et j’ai pris beaucoup de plaisir. J’ai cru que cela n’allait pas se faire, mais quand j’ai eu la nouvelle, j’étais content et c’est le travail d’une bonne saison. Mon retour est mérité par rapport à cela. Cela fait plaisir. C’était bien de se retrouver. Il y a pas mal de nouveaux visages, le retour s’est bien fait».

N'Golo Kanté évoque son nouveau rôle

Questionné sur son niveau en Arabie saoudite, où il a disputé une saison pleine avec Al-Ittihad, le milieu de terrain de 33 ans se sent prêt. «Quand le coach fait le choix, il prend le joueur et la personne. Il pense que ça peut correspondre pour aller le plus loin possible. Je n’ai pas de doutes, j’ai joué pas mal de matches très rapprochés. J’ai des bonnes sensations et je me sens capable de jouer cet Euro 2024, avec l’équipe. Je viens avec le rôle que j’ai d’habitude, être prêt à tout donner et donner le meilleur. Le coach fera ses choix, mon rôle est de me tenir prêt», a notamment confié l’ancien milieu de terrain de Chelsea.

Enfin, N’Golo Kanté s’est expliqué sur son nouveau rôle qu’il aura chez les Bleus et assure être «quasiment le même, un joueur expérimenté qui doit partager avec les jeunes en Arabie. On apprend à vivre dans une nouvelle vie de groupe, je ne dirais pas que je suis tricheur, parce que je ne le suis pas (sourire). J’ai pris de l’âge par rapport à mon arrivée en sélection. La transmission se fera naturellement. Ce sont des joueurs avec beaucoup de qualités», lui qui a assuré qu’il ne voulait pas prendre sa retraite internationale pour le moment. «J’allais en Arabie pour jouer et si je faisais les choses bien, la porte restait ouverte». Un pari réussi, donc.