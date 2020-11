Uruguay-Brésil : les compositions sont là

La 4e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022 offre un match intéressant entre le Brésil et l'Uruguay. A domicile, la Celeste se présente dans un 4-4-2 avec Martin Campana dans les cages. Martin Caceres, José Maria Gimenez, Diego Godin et Agustín Oliveros forment la défense. Au milieu, on retrouve Nahitan Nandez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur et Nicolás De La Cruz. Enfin, Darwin Nunez et Edison Cavani sont associés en attaque.

Le Brésil opte de son côté pour un 4-3-3 avec Ederson Moraes comme dernier rempart derrière Danilo, Marquinhos, Thiago Silva et Renan Lodi. Positionné en sentinelle, Allan est accompagné par Everton Ribeiro et Douglas Luiz. Enfin, Richarlison, Gabriel Jesus et Roberto Firmino composent le trio offensif.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Uruguay : Campana - Caceres, Gimenez, Godin, Oliveros - Nandez, Torreira, Bentancur, De La Cruz - Nunez, Cavani

Brésil : Ederson - Danilo, Marquinhos, Silva, Lodi - Ribeiro, Allan, Luiz - Richarlison, Jesus, Firmino