Dani Alves négocie avec la justice !

Accusé d’avoir violé une jeune fille fin décembre 2022, dans une discothèque à Barcelone, Dani Alves devrait bientôt en savoir plus sur sa peine. Son procès devrait se tenir entre octobre et novembre. Mais le Brésilien, qui clame son innocence depuis le début de l’enquête, a récemment changé de stratégie et d’avocat. Désormais défendu par l’avocate Inés Guardiola, spécialisée en agressions sexuelles et droit pénal, et non par Cristóbal Martell, l’ancien joueur du Barça tente de négocier avec la justice espagnole d’après El Español.

Dani Alves essaierait en effet de réduire au maximum sa peine alors que le juge d’instruction et le tribunal provincial de Barcelone ont d’ores et déjà refusé à deux reprises, la libération conditionnelle du footballeur, et ce malgré les nombreuses tentatives de son précédent avocat. Mais selon certains médias, cet éventuel accord est en cours de négociation et a de réelles chances d’aboutir à un accord de conformité. Pour cela, le Brésilien devra plaider coupable du crime et indemniser la victime pour les dommages causés. Pour rappel, le joueur risque une peine de prison comprise entre 8 et 10 ans.