Gérone : l’entraîneur Míchel hospitalisé

C’est une bien mauvaise nouvelle que vient de dévoiler Gérone. L’actuel 15e de Liga a révélé que Míchel Sánchez, son entraîneur, était hospitalisé. Le club catalan précise néanmoins que la situation de l’ancien milieu de terrain évolue positivement, sans préciser la raison de cette hospitalisation.

Les pensionnaires de Montilivi ont donné l’information par un communiqué : « l’entraîneur du Girona FC, Michel Sánchez, a été hospitalisé en raison d’un problème de santé. Il est sous observation médicale par précaution et évolue favorablement. Il reçoit des soins adéquats et nous prévoyons son rétablissement dans les prochains jours. L’entraîneur ne sera pas en mesure de diriger l’équipe depuis le banc lors du match de demain à Montilivi. Nous apprécions votre compréhension et votre respect de votre vie privée pour le moment. »