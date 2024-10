Genoa : Mario Balotelli a signé son contrat, officialisation imminente

L’arrivée de Mario Balotelli au Genoa est plus que jamais imminente. L’attaquant fortement recherché dans l’équipe Alberto Gilardino est en effet de subir les rituels examens médicaux et il a déjà posé avec le maillot du Grifone : «Je suis excité, honnêtement, je n’ai pas vraiment envie de parler, je veux commencer. Si j’ai du feu à l’intérieur ? Tu verras, allez… Je voulais aux supporters, à bientôt au stade. Espérons que tout ira pour le mieux, je donnerai tout. Quand serai-je prêt ? J’espère bientôt», a-t-il affirmé ce lundi lors de son arrivée dans la ville de Ligurie. Accompagné de son frère Enock, de son entraîneur sportif personnel et du personnel médical de Gênes, Mario Balotelli s’est présenté au centre sportif pour signer son contrat et dans l’après-midi, il effectura sa première séance d’entraînement sous les ordres de Gilardino.

L’entraîneur des Rossoblu est très satisfait, mais il attend un changement de direction décisif de la part de l’équipe pour inverser le début de saison difficile : «L’histoire de Balotelli parle pour lui, mais il ne peut pas résoudre seul les problèmes de Gênes. C’est normal que s’il arrive avec le feu pour se rendre disponible au milieu il peut être un atout pour sa qualité technique, il peut nous donner de la personnalité, mais il viendra après une période d’inactivité et nous espérons qu’il pourra rapidement être au haut». Pour SuperMario, qui revient en Serie A après son aventure à Brescia en 2019/20 en Italie, sa dernière expérience a eu lieu à Monza lors de la saison 2020/21, un contrat est prêt jusqu’en juin 2025 assorti d’un salaire de 400 000 euros brut lié aux bonus et apparitions, dans lesquelles il y aurait une clause libératoire liée à certaines conditions. Le Genoa pourra résilier le contrat avant le 31 décembre s’il n’est pas satisfait de ses performances.