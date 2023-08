Le Real Madrid a un plan pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé (24 ans) n’a jamais officiellement porté le maillot de l’équipe première du Real Madrid. Mais en Espagne, il y a déjà eu plus d’articles ou d’émissions consacrés à lui qu’à presque tous les joueurs de la Casa Blanca. Alors que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont indiqué que leur mercato est terminé dans le sens des arrivées et que KM7 a réintégré le groupe de Luis Enrique depuis deux semaines, la presse ibérique évoque encore le cas Mbappé ce mercredi. Il faut dire que les médias, comme les supporters d’ailleurs, imaginent les Madrilènes passer à l’offensive pour s’offrir un attaquant après la blessure de Vinicius Jr.

Mais au sein du Real Madrid, le discours est toujours le même : plus de recrues cet été. Carlo Ancelotti va devoir donc faire sans un nouvel élément offensif et sans plusieurs joueurs blessés. Il comptera notamment sur Jude Bellingham, Rodrygo et Joselu, recrutés initialement pour être une doublure après le départ de Mariano Diaz. Pourtant, Ancelotti a longtemps espéré que Florentino Pérez lui offrirait Harry Kane. Le profil dont il avait besoin. Mais son âge et le prix demandé par Tottenham ont vite mis un terme à ce dossier. Il a rejoint ensuite le Bayern Munich. Puis, le nom de Kylian Mbappé est sorti du chapeau.

À lire

Le directeur sportif de l’Eintracht Francfort tacle Kolo Muani

Madrid n’a pas bougé cet été et ne bougera pas

Plusieurs médias ont assuré qu’il serait le seul joueur capable de faire bouger Madrid. Encore plus après sa brouille avec le PSG au sujet de son souhait de ne pas lever son option pour prolonger au-delà de juin 2024. Mais il s’est finalement rabiboché avec Paris. Et le Real Madrid dans tout cela ? Marca explique que le club de la capitale espagnole n’a pas voulu céder à la panique après la perte de KB9 et qu’il n’a jamais approché le Français, ni son entourage cet été. Les dirigeants merengues n’ont «pas bougé pour Kylian Mbappé» assure le média ibérique.

La suite après cette publicité

«Il n’y a eu aucune option, ni aucun contact direct avec le PSG, ni avec le joueur. Du moins, officiellement», précise Marca qui ajoute que le Real Madrid ne serait pas surpris si KM7 venait à prolonger au PSG. Pour cette raison et parce que c’est un dossier sensible, Florentino Pérez et ses équipes «ont pris grand soin de ne pas faire de faux pas, ou plutôt de ne pas faire de pas du tout.» Ils ont suivi ce plan à la lettre et ils ont voulu rester à l’écart pour que personne, surtout pas le PSG, puisse les pointer du doigt. C’est aussi pour garder une possibilité de recruter libre l’attaquant en 2024. Pour cela, il devra prendre position publiquement pour les rejoindre. Mais si Mbappé prolonge entre-temps, le Real Madrid, qui a donc pour stratégie de rester dans l’ombre et de ne pas se mouiller, lâchera l’affaire assure Marca. La suite au prochain épisode…