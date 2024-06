L’Atlético touche au but avec Robin Le Normand

À la recherche d’un défenseur central, l’Atlético de Madrid a peut-être déjà trouvé le remplaçant de Stefan Savić (33 ans). Le joueur monténégrin ne devrait pas prolonger son contrat qui s’arrête le 30 juin prochain. Pour prendre sa place, les Colchoneros ont envie de miser sur Robin Le Normand et seraient prêt à débourser entre 30 et 32 millions d’euros selon le quotidien madrilène AS.

Le défenseur central français naturalisé espagnol de 27 ans semble très intéressé à l’idée de rejoindre les Matelassiers et il aimerait effectuer ce transfert rapidement pour ne pas gêner sa préparation avec l’Espagne pour l’Euro 2024. Son club, la Real Sociedad, ne souhaite pas non plus faire durer le transfert pour pouvoir aussi utiliser l’argent de sa vente et se renforcer rapidement durant ce mercato. Pour le moment, aucun accord n’aurait été encore trouvé entre les deux clubs, mais le dossier avance vite.