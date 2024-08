Ligue 2 : l’incroyable mercato du Paris FC

Et si c’était la bonne pour le Paris FC ? Régulièrement annoncé comme candidat à la montée, l’autre club de la capitale a échoué dans cette quête depuis son retour en Ligue 2 en 2017. Pourtant, ça ne passe jamais loin. Le PFC a toujours fini dans le top 8, exception faite en 2020, sauvé par le Covid et une 17e place. Il y a même eu quelques barrages ici et là, comme en 2021, 2022 et 2024, mais pas le grand frisson de la promotion. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, ni de s’en être donné les moyens. Depuis quatre ans, le royaume du Barhein est même actionnaire minoritaire (à hauteur de 20%) et sponsor principal. À l’époque, Pierre Ferracci, le président, visait la montée dans les trois ans.

Ce premier objectif est raté, mais les visées présidentielles demeurent intactes. « On ambitionne clairement d’évoluer en Ligue 1 d’ici deux saisons, réaffirmait avant le début de cet exercice l’homme d’affaires corse. Nous souhaitons accrocher l’une des cinq premières places. Bien évidemment, parmi ces cinq places, il y en a deux qui sont plus sympathiques que les autres. On aimerait à minima retrouver les play-offs que nous avons déjà disputés à trois reprises par le passé. Néanmoins, la montée en Ligue 1 à court terme est un réel objectif pour le Paris FC. » Pour cela, le PFC s’en donne les moyens. En quatre ans, le budget est passé de 14 à 24 M€ et ça se ressent sur le marché des transferts.

Krasso et Lopez, les stars du mercato

« C’est à mon sens un budget suffisant pour répondre aux ambitions», éclaire Ferracci. Les Parisiens ont réussi à attirer des pointures pour le championnat de Ligue 2 sur quasiment toutes les lignes. Rien que pour faire venir Jean-Philippe Krasso de l’Étoile Rouge de Belgrade, 1,5 M€ ont été dépensés. L’international ivoirien (17 sélections, 4 buts) est un attaquant confirmé, en plus d’être en pleine force de l’âge (26 ans). Il sort d’une saison correcte avec le club serbe (9 buts et 5 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues) où il a pu découvrir la Ligue des champions. Il y a deux ans, il avait tout de même inscrit 17 buts en championnat avec l’ASSE. Il a débloqué son compteur hier contre Clermont (1-0), signant au passage la 3ᵉ victoire en trois journées. Le PFC est actuellement en tête.

Autre preuve que le PFC sait se montrer attrayant, le club a réussi à un énorme coup sportif en signant Maxime Lopez pour trois ans. Le milieu de terrain de 26 ans sort d’un exercice compliqué à la Fiorentina où il était prêté par Sassuolo. Or, les Neroverdi sont tombés en Serie B au printemps dernier. Ils ont libéré l’ancien Marseillais de sa dernière année de contrat, permettant aux Parisiens de ne rien dépenser en indemnité de transfert. La belle affaire est aussi financière. Un simple pourcentage à une possible future revente a simplement été négocié par les Italiens. Du haut de ses 115 matchs de Serie A et 113 de Ligue 1, Maxime Lopez rejoint son grand frère, Julien (32 ans), présent à Paris depuis 2017.

Kebbal est finalement resté

Il y a aussi le moins clinquant, mais pas moins efficace avec la venue de Mathys Tourraine (23 ans). En une saison et demie seulement avec Grenoble, l’ancien joueur de Poissy s’est affirmé comme le latéral droit le plus régulier de Ligue 2. Arrivé libre, il a signé trois ans. Après son prêt l’an dernier depuis le FC Nantes, Lohann Doucet (21 ans) a définitivement rejoint le club de la capitale où il débute fort dans l’entrejeu. Lui aussi prêté, l’an passé, par le FC Metz, Sofiane Alakouch aura sans doute son mot à dire lorsqu’il sera rétabli de son opération des ligaments croisés. L’ancien Nimois a signé libre pour deux ans et devrait être la doublure de Tourraine. En fin de contrat, respectivement à Lyon - La Duchère et à Toulouse, Yoann Kherbache (ailier, 24 ans) et Thomas Himeur (23 ans, gardien) viennent plutôt pour compléter l’effectif.

Et puis il y a les bons coups du mercato moins visibles comme conserver Ilan Kebbal (26 ans). Malgré des intérêts en Ligue 1 et en Angleterre, le meilleur passeur de Ligue 2 l’an passé est finalement resté. Le milieu offensif a même déjà ouvert son compteur cette saison. Formé au club et récent médaillé d’argent aux JO en tant que doublure de Guillaume Restes, Obed Nkambadio (21 ans) sera à nouveau à suivre dans le but. Avec d’autres éléments comme Vincent Marchetti, Alimami Gory, le Finlandais Tuomas Ollila et sa doublure Jules Gaudin ou encore quelques jeunes (Aboubaka Soumahoro et le retour espéré de Yoan Koré), l’effectif emmené par le capitaine Timothée Kolodziejczak n’a sans doute jamais disposé d’autant d’arguments pour enfin devenir le 2ᵉ club de la capitale en première division.