Le FC Barcelone a ciblé le successeur de Gerard Piqué

Depuis plus d'une décennie déjà, une des places de défenseur central est bien réservée à Barcelone. Gerard Piqué est effectivement indéboulonnable dans la charnière catalane. Seulement, le numéro 3 du leader de la Liga a déjà 33 ans. D'autant plus que ses nombreuses activités et business en dehors du foot peuvent laisser penser qu'il ne foulera pas forcément les pelouses pendant de longues années encore. Dès lors, la question de son successeur va se poser.

La suite après cette publicité

Le nom de Matthijs de Ligt a souvent circulé du côté de Barcelone, mais la situation financière du club rend une arrivée prochaine du Néerlandais extrêmement compliquée. En revanche, si on se fie aux informations d'ESPN, la direction catalane pourrait avoir trouvé la cible idéale. Il s'agit d'Eric Garcia, le défenseur de Manchester City.

Un avenir lié à celui de Guardiola

Un joueur qu'on connaît bien à Barcelone, puisqu'il évoluait à La Masia jusqu'en 2017, date à laquelle il a rejoint l'Angleterre. Il est également indiscutable avec les différentes sélections de jeunes de l'Espagne. Au sein du Barça, on estime qu'il a les caractéristiques idéales pour briller sous la tunique blaugrana, balle au pied notamment. Il compte déjà plusieurs apparitions avec les pro sous les ordres de Pep Guardiola.

Mais surtout, son contrat avec le champion d'Angleterre en titre expire en 2022, et il faudra donc bientôt prendre une décision. Ce n'est pas tout, puisque comme l'explique ESPN, il est très proche de Guardiola, et l'avenir des deux pourrait bien être lié. On rappelle que le contrat du coach catalan se termine en 2021, et qu'à Manchester, il y a beaucoup d'incertitudes quant à son avenir. Affaire à suivre donc...