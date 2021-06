Macron présente le nouveau maillot extérieur d'Hajduk Split !

Les saisons passent et se ressemblent malheureusement pour le club de Split qui a une nouvelle fois vu le Dinamo Zagreb remporter le championnat croate haut la main. Malgré tout, l'équipementier Macron se penche déjà sur la prochaine campagne en dévoilant le nouveau maillot qui sera porté au stade de Poljud.

La suite après cette publicité

Partenaire officiel du club aux 6 championnats de Croatie depuis 2013, la marque italienne s'appuie sur l'ADN du club lors de la conception de ses maillots. Aujourd'hui présidé par Marin Brbić, le club fondé en 1911 fait partie des rares clubs européens à avoir un maillot extérieur dont les couleurs ne changent pas au fils des saisons. Pour la campagne 2021-2022, l'équipementier de Bologne s'appuie sur un design traditionnel mais y ajoute une touche de modernité.

Comme le FC Barcelone le fait souvent sur ses maillots domicile, le club de Split s'appuie régulièrement sur des bandes verticales rouges et bleues pour concevoir ses tuniques secondaires. Alors qu'elles étaient assez fines ces dernières années, ces bandes sont cette fois très larges et se présentent surtout dans un design « griffonné » pour la première fois alors que des chaussettes et un short bleu viennent compléter cette tenue.