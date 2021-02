FC Barcelone : ce que rapporte Lionel Messi

La suite après cette publicité

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe en Espagne. Dimanche matin, le quotidien El Mundo dévoilait les chiffres du dernier contrat de Lionel Messi, signé en 2017. On apprend notamment que ce contrat coûte 555.237.619€ au club, ce qui inclut son salaire fixe et des variables. Un joli pactole qui a fait énormément parler, à l'heure où la situation financière du FC Barcelone est catastrophique.

Mais est-ce rentable de verser un tel salaire au Barcelonais ? Plutôt oui, si on se fie aux diverses informations publiées dans la foulée. L'agence de presse espagnole EFE Deportes a publié une étude qui mesure ce que rapporte le sextuple Ballon d'Or à son club. Et c'est plutôt conséquent : 250 à 300 millions d'euros par an.

Messi rapporte plus d'argent qu'il n'en coûte

« Messi génère un tiers des revenus du club », a également confirmé Joan Laporta ce lundi, lorsqu'il a été interrogé par les médias à ce sujet. « Si son salaire brut est bien de 140 millions annuels, le Barça fait au minimum 100 millions de bénéfice rien que sur lui », expliquait le financier Marc Ciria à EFE ce week-end. Les soucis financiers du club catalan ne seraient donc clairement pas liés au salaire certes colossal du natif de Rosario. Et le Barça n'est pas le seul bénéficiaire de la présence de La Pulga dans ses rangs, puisque la Liga et la ville de Barcelone en profitent également.

Parmi les principaux revenus que génère l'Argentin, il y a les revenus directs, liés à la vente de merchandising (maillots et produits dérivés par exemple), et, en quelque sorte, les revenus sportifs, liés aux prestations du club, comme les primes en Ligue des Champions par exemple. Mais c'est surtout les revenus indirects qui sont intéressants, comme le nombre de fans - et donc de consommateurs - qui se sont mis à supporter l'écurie barcelonaise grâce à l'Argentin, ou ceux qui font le voyage rien que pour aller le voir jouer. Sans compter que sa présence est aussi un atout vis à vis des sponsors, qui misent énormément sur la présence de Messi au club pour promouvoir leur produit/service. Autant dire que, si Messi part, le Barça risque d'être encore plus dans le dur d'un point de vue financier...