Edinson Cavani prend très cher en Argentine

Jouer sous pression, Edinson Cavani connaît. L’expérimenté attaquant uruguayen a joué dans des clubs du calibre de Naples, du PSG ou de Manchester United, où la barre est toujours placée incroyablement haute. Mais du côté de Boca Juniors, c’est encore un autre niveau de pression populaire et médiatique auquel il est confronté. Surtout que ça se passe plutôt mal pour lui. En 20 rencontres depuis son arrivée à Buenos Aires, il n’a inscrit que 3 petits buts. Depuis le début de l’année civile 2024 et le début de la nouvelle saison de foot en Argentine, il n’a pas encore réussi à faire trembler les filets.

La suite après cette publicité

Face à Belgrano pour ce match de la huitième journée de championnat, Edinson Cavani est logiquement attendu au tournant par tout le monde. « Sa dernière chance », placarde le journal sportif argentin Olé en une de son site internet. Jusqu’ici, son coach Diego Martinez lui a fait confiance, et l’a défendu en permanence face aux critiques de la presse argentine. « C’est un joueur fantastique. Il ne marque pas, mais ça va venir. Il travaille, il s’entraîne. C’est le premier qui arrive à l’entraînement et le dernier à partir », expliquait récemment le coach par exemple. Autant dire que Cavani ferait bien de lui rendre la confiance, surtout que les résultats du légendaire club sont loin d’être exceptionnels, puisque Boca n’a gagné que 2 des 7 rencontres de championnat jouées jusqu’ici et pointe à une décevante septième place sur quatorze équipes dans son groupe.

À lire

Kun Agüero de retour sur les pelouses

Cavani déçoit journée après journée

Dimanche dernier, Boca n’a pas pu remporter ce Superclasico face à River Plate (1-1), qui aurait pu être un tournant dans ce début de saison assez médiocre. Un duel pendant lequel Edinson Cavani n’a même pas réussi à tirer en direction des cages ! Une prestation très compliquée, et des moqueries des fans de River Plate pendant les 66 minutes qu’il a passé sur la pelouse. Le quotidien Clarin lui avait accordé la pire note de la rencontre, un triste 4/10. Heureusement pour lui, la concurrence n’est pas vraiment au niveau dans l’effectif, puisque Dario Benedetto et Miguel Merentiel sont aussi en méforme et ne sont donc pas une énorme menace pour sa place de titulaire.

La suite après cette publicité

Les fans de Boca Juniors l’ont assez mauvaise, et n’hésitent pas à s’en prendre à lui pour des raisons qui vont encore plus loin que ses prestations sur les pelouses du pays. Il a par exemple été très critiqué pour avoir pris des photos avec des fans de River Plate. Plutôt discret, Cavani évite de se prononcer dans les médias, et espère pouvoir enfin répondre sur le terrain. « Concentré sur ce qui arrive », a-t-il publié sur ses réseaux sociaux en début de semaine. Et il vaudrait mieux pour lui, mais aussi pour son équipe, que les buts commencent à tomber…