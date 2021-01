Inter Milan - Juventus : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est le choc tant attendu de cette 18e journée de Serie A, l'Inter reçoit la Juve, ce dimanche (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Les cages du club lombard seront gardées par Handanovic, avec Skriniar, De Vrij et Bastoni, installés dans une défense à trois. Hakimi et Young prendront les couloirs, tandis que le trio Barella-Brozovic-Vidal occupera le cœur du jeu. Enfin, Lukaku et Lautaro Martínez devraient être alignés sur le front de l'attaque.

Du côté de la Vieille Dame, c'est Szczesny qui occupera les buts, protégé par une ligne de trois composée de Chiellini, Bonucci et Danilo. Chiesa et Frabotta feront office de pistons. Ramsey, Bentancur et Rabiot se chargeront du milieu de terrain, tandis que Ronaldo et Morata devraient être choisis en attaque.