Le Barça pense à rapatrier Vitor Roque dès cet été !

Pour le célèbre agent brésilien André Cury, la réussite de Vitor Roque au FC Barcelone ne fait aucun doute. «Il est spectaculaire. Un grand joueur, un grand joueur. Il me rappelle beaucoup Ronaldo Nazario en termes de puissance. Il réalise une très bonne saison. Il est resté 40 jours avec le Sudamericano. Si vous comptez les buts des U-20 sud-américains avec tous les autres, je pense qu’il a marqué 22 buts, délivré 10 passes décisives, obtenu cinq penalties et participé aux buts du club lors de tous les matches. L’équipe dans laquelle il évolue n’est pas Palmeiras ou Flamengo, qui sont plus offensifs. C’est une équipe de milieu de tableau. Je pense que le "9" du Brésil sera Vitor Roque. »

Et il se pourrait que le jeune Brésilien débarque en Catalogne plus tôt que prévu. En effet, alors qu’il est censé arriver en 2024, Vitor Roque pourrait revêtir le maillot blaugrana dès cet été ! Le Barça réfléchirait à cette possibilité selon AS en raison du départ d’Ousmane Dembélé et des doutes sur Robert Lewandowski. Attention toutefois, car un tel scénario dépend surtout de la situation économique du Barça. Car pour attirer le joueur en Espagne dès cet été, il faudrait sortir immédiatement la trentaine de millions d’euros correspondant au montant du transfert. Affaire à suivre.