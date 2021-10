L'offre XXL que le PSG préparait pour Ansu Fati

Ansu Fati (18 ans) a officiellement prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2027, avec une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Pourtant, en coulisses, le Paris SG était prêt à sauter sur l'occasion.

Mundo Deportivo révèle que, si son agent Jorge Mendes avait pu le libérer de son contrat en juin 2022 (en faisant sauter la clause de prolongation unilatérale jusqu'en juin 2024 qui existait auparavant), le club de la capitale était prêt à proposer un contrat à l'attaquant international espagnol (4 sélections, 1 but), assorti d'un salaire de 15 M€ nets par an et d'une prime à la signature de 30 M€.