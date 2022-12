Angleterre - France : Didier Deschamps se méfie du Maroc !

La suite après cette publicité

Comme en 2018, l'équipe de France est au rendez-vous et tentera cette fois de conserver son titre lors de cette Coupe du monde 2022. Ce samedi, les Tricolores passaient sur le grill face à l'Angleterre. Un choc au sommet qui a tenu ses promesses entre deux formations qui ont tenu leur rang, mais ce sont finalement les Bleus qui se sont imposés 2-1 avec des buts d'Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud. Une performance de taille pour la France qui devient le premier tenant au titre de la compétition à réaliser cette performance depuis le Brésil en 1998.

De quoi réjouir Didier Deschamps à l'issue de la rencontre. Le sélectionneur de l'équipe de France qui est en train de réaliser son pari en emmenant une nouvelle fois les Bleus vers les sommets. «C'est fabuleux, c'était un gros match contre l'Angleterre qui a fait un gros match sur le plan technique et tactique. On est en demi-finale de la Coupe du monde et on devra basculer sur mercredi. La qualité y est, il y a aussi un mental. On est plutôt heureux même si on leur a donné les munitions avec les penalties. On a eu les tripes pour aller chercher ce résultat» a-t-il lâché après cette rencontre.

Didier Deschamps se méfie du Maroc !

Heureux de la performance du soir, Didier Deschamps a malgré tout souligné que tout n'était pas parfait. Concédant deux penalties, les Tricolores n'ont pas été parfaits et sont même devenus la première équipe à remporter un match de Coupe du monde malgré deux penalties concédés dans le même match. Si ça a été compliqué, Didier Deschamps est heureux et retient le positif. L'ancien coach de Monaco, de la Juventus et de l'Olympique de Marseille a d'ailleurs mis en avant le fait de savourer le match de ce soir avant de vite se reconcentrer sur la prochaine échéance.

1 - La France est la 1re équipe à remporter un match de Coupe du Monde malgré 2 penalties concédés depuis qu’Opta analyse la compétition (1966). Miracle. #ANGFRA pic.twitter.com/lcJd4hgkVZ — OptaJean (@OptaJean) December 10, 2022

Défiant le Maroc ce mercredi dans l'optique d'atteindre une quatrième finale de Coupe du monde dans son histoire, la France aura le costume de favori, mais interdit de sous-estimer cet adversaire pour Didier Deschamps. «On va savourer et ensuite préparer avec sérieux ce match contre le Maroc qui mérite sa reconnaissance. Il n'étaient pas attendus certes, mais jouer contre ces adversaires (Croatie, Belgique, Espagne et Portugal ndlr) en prenant qu'un seul but, ce n'est pas anodin. On va penser à mercredi, mais ce soir on va profiter avec les joueurs» a conclu le sélectionneur. Rendez-vous mercredi pour un nouveau match important dans l'histoire du football français !