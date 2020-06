Vidéo : quand Lucien Favre se blesse sur le but d'Haaland

Le Borussia Dortmund a eu très chaud sur la pelouse du Fortuna Düsseldorf ce samedi. Il a fallu s'en remettre à un but d'Erling Haaland dans les dernières secondes pour l'emporter 1-0 et confirmer la 2e place au classement. Un but qui a visiblement fait le bonheur de Lucien Favre.

Un peu trop même car le technicien suisse s'est blessé au mollet gauche en célébrant le but. Ce n'est pas la première fois que cela lui arrive puisqu'en novembre dernier contre Gladbach en Coupe d'Allemagne, il s'était blessé à la cuisse gauche en fêtant un but de Julian Brandt. Décidément...