LdC : deux coups durs pour le Borussia Dortmund avant d’affronter le Barça

Le Borussia Dortmund voit son secteur défensif être lourdement affaibli, avant d’affronter le FC Barcelone, en Ligue des Champions. Pour la réception des Catalans au Signal Iduna Park, ce mercredi 11 décembre (21h), Nuri Şahin devra faire sans Niklas Süle (29 ans) et Waldemar Anton (28 ans), deux de ses défenseurs centraux les plus importants cette saison.

En plus des deux internationaux allemands, le technicien turc risque de devoir également se passer de Maximilian Beier, touché et sorti lors de la rencontre de ce week-end en Bundesliga, face à Mönchengladbach (1-1) au Borussia-Park. Un casse-tête pour le BVB avant cette rencontre entre le troisième et le quatrième de la phase de ligue de la Ligue des Champions.