MHSC : Frédéric Guerra donne des nouvelles de Junior Sambia

Depuis de nombreuses semaines, le coronavirus se propage dans le monde et touche des milliers de personnes. Les instances ont donc décidé de suspendre les compétitions jusqu'à nouvel ordre mais les certains acteurs du monde du football sont directement touchés par cette pandémie. Jeudi soir, nous apprenions que le joueur de Montpellier Junior Sambia avait été hospitalisé, avant que L'Équipe ne précise que le milieu de terrain français a été testé positif au virus.

Interrogé par RTL ce samedi soir, l'agent du joueur Frédéric Guerra a donc fait le point sur la situation. «Ils ont arrêté l’assistance respiratoire. Le processus est long. Mais il n’est plus dans le coma. On va, sans doute, vers des bonnes nouvelles. Il respire seul, et c’est une bonne chose», a déclaré l'agent de joueurs sur les ondes de la radio française.