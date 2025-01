LdC : quatre nouveaux éliminés sont connus

La 7e journée de la Ligue des Champions 2024/2025 vient de se conclure ce mercredi. Le RB Leipzig, le Slovan Bratislava et les Young Boys de Berne étaient déjà éliminés depuis la 6e journée et ils ont été rejoints ce mardi soir par l’Étoile Rouge de Belgrade et le Sturm Graz. Ce mercredi soir, quatre nouvelles équipes savent qu’elles ne figureront pas dans le top 24.

Balayé 5-0 par le Real Madrid, le Red Bull Salzbourg (34e) est passé à la trappe. Même situation pour Girona (31e) qui a perdu 1-0 contre l’AC Milan. Opposé à l’Inter Milan, le Sparta Prague (29e) a perdu 1-0 et se retrouve aussi éliminé. Enfin, Bologne (28e) qui avait pourtant battu hier le Borussia Dortmund (2-1) n’a pas eu des résultats favorables dans les autres matches et se retrouve éliminé.