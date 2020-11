Ligue 1 : l'AS Monaco s'offre l'OGC Nice et intègre le top 5

Après un Brest-LOSC intéressant et un multiplex rempli de buts, la 10e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec ce derby entre l'OGC Nice (5e, 17 points) et l'AS Monaco (10e, 14 unités) à l'Allianz Riviera. Dans le dur en Ligue Europa (deux défaites, un succès) mais bien placés en championnat, les Aiglons pouvaient faire la bonne opération du week-end en cas de victoire, en prenant la seconde place. Les Asémistes, vainqueurs de Bordeaux (4-0) le week-end dernier, avaient eux pour mission de commencer une série pour rentrer dans le top 5. Côté niçois, Patrick Vieira alignait un 5-4-1 avec Schneiderlin en défense centrale. Niko Kovac gardait lui son 4-4-2, Volland et Ben Yedder étant présents devant.

À domicile, les Niçois essayaient rapidement de conserver le ballon pour mettre en place leur jeu mais les visiteurs ne les laissaient pas faire. Les Asémistes pressaient et multipliaient les occasions dès le début de partie. Si Volland trouvait la barre transversale, Ben Yedder butait lui sur Benitez dans la même action (3e). Un premier avertissement pour les Aiglons qui souffraient. Volland insistait quelques instants plus tard (8e) avant une frappe de Fofana encore sortie par Benitez (9e). Ben Yedder, lui, retentait aussi sa chance. Le gardien argentin brillait encore (11e). Malheureusement, sur un corner et une tête de Disasi, Benitez était vaincu pour l'ouverture du score monégasque (23e, 0-1). Un but logique au vu du scénario.

Une réaction trop tardive des Aiglons

En manque d'idées, les hommes de Patrick Vieira n'arrivaient pas vraiment à inquiéter l'ASM mais Mannone avait enfin du travail après la demi-heure de jeu puisque le portier numéro 2, titulaire suite à la blessure de Lecomte, captait le tir de Dolberg (31e). L'autre gardien, Benitez, continuait lui de briller dans sa surface (41e). Et sans lui, l'OGC Nice aurait pu rentrer aux vestiaires avec une valise... Avec ce score, Patrick Vieira remaniait son équipe en faisant entrer Pelmard à la place de Thuram, faisant ainsi repasser Schneiderlin dans l'entrejeu. Un remplacement pour tenter d'avoir plus de maîtrise au milieu mais rapidement, les Aiglons craquaient une seconde fois. Diop récupérait le ballon sur une passe manquée de Nsoki et venait le placer entre les jambes de Benitez pour le but du break (53e, 0-2).

Les joueurs de Niko Kovac étaient largement au-dessus et Ben Yedder n'arrivait toujours pas à marquer (65e). Patrick Vieira, lui, réalisait alors trois changements d'un coup avec les entrées de Maolida, Rony Lopes et Claude-Maurice et les sorties de Reine-Adélaïde, Dolberg et Boudaoui. Des choix payants. Sur l'action suivante, Lees-Melou mettait la pression sur Disasi après un arrêt de Mannone pour marquer et réduire l'écart (68e, 1-2). Plus entreprenants après l'heure de jeu, les locaux faisaient alors le jeu pour essayer d'égaliser, en vain. Les Asémistes terminaient même mieux avec un montant trouvé par Geubbels (83e) et une frappe trop croisée de Pellegri (87e). L'AS Monaco remportait cette rencontre sur le score de 2-1, passant ainsi à la cinquième place au classement. L'OGC Nice est septième.