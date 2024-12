Milan : Paulo Fonseca pète un plomb contre l’arbitrage

Paulo Fonseca n’en peut plus des arbitres italiens. L’entraîneur de l’AC Milan, qui a vu son équipe s’incliner sur la pelouse de l’Atalanta (2-1), a complètement explosé après la rencontre. «Je n’ai jamais parlé de l’arbitrage, mais tout le monde en parle et avec raison. Aujourd’hui, c’est moi qui en ai assez de me taire et de voir ce que j’ai vu aujourd’hui : sur le premier but, il y a eu une faute évidente. Il n’y avait aucun doute, mais pas seulement. C’est la façon dont l’arbitre a dirigé le match contre Milan, il n’y a aucun doute là-dessus», a enragé le technicien de 51 ans.

« Cela ne date pas d’aujourd’hui. Je sais que les arbitres font un travail difficile, mais je suis fatigué de toujours regarder les mêmes choses et toujours pour les mêmes équipes. Maintenant, je vais dire ce qui s’est passé : (l’arbitre, ndlr) était très bon, contre Milan, il n’a aucun respect pour Milan. Pourquoi ai-je dit « je n’ai pas peur » à l’arbitre pendant le match ? Parce que je n’ai pas peur de dire la vérité. J’ai toujours respecté le travail des arbitres, mais il y a tellement d’erreurs, chaque semaine et toujours les mêmes. Il y a un manque de respect. », a conclu l’ancien entraîneur du LOSC.