PSG : le Collectif Ultras Paris lance les hostilités et dézingue le FC Barcelone !

Après le match nul contre Clermont samedi soir (1-1) au Parc des Princes, les joueurs du Paris Saint-Germain peuvent désormais se tourner vers le choc contre le FC Barcelone en quart de finale aller. Dans un communiqué cinglant, le Collectif Ultras Paris a taclé violemment le club catalan, rappelant notamment les nombreuses polémiques sur un arbitrage supposément pro-Barça ces dernières années en Ligue des Champions : «Mercredi notre équipe affronte le FC Barcelone. Pour nous le match a commencé dès le coup de sifflet final contre Clermont hier. Notre rôle sera primordial et nous demandons une mobilisation totale et collective de chacun. Soyons unis comme un seul homme pour pousser les nôtres. Rentrons tôt au stade, portons la tunique rouge et bleue, faisons trembler les adversaires dès leur entrée sur la pelouse pour l’échauffement. Cet ignoble Barcelone, si souvent favorisé par l’arbitrage doit se sentir en territoire plus qu’hostile»

Dans la suite de leur missive, les Ultras parisiens appellent à l’unité pour que le Parc des Princes puisse vibrer mercredi soir et que l’ambiance soit électrique, à hauteur de l’affiche : «Il est de notre devoir de faire du Parc une forteresse terrifiante pour l’adversaire et avec la détermination de notre équipe qu’elle soit imprenable. Cette équipe dont la mentalité guerrière et solidaire nous plait, doit sentir tout un peuple déterminé à ses côtés (…) Enflammons notre légendaire Parc des Princes, soyons sans pitié. Notre seul objectif est la victoire et pour cela: jouons notre rôle à fond. Ensemble nous sommes invincibles». La bataille a déjà commencé entre les supporters des deux clubs.