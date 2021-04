adidas collabore avec Marvel et conçoit une collection X-Men

Mêler l'univers du football avec les Comics, c'est le pari réalisé par adidas et Marvel qui lancent la collection X-Men ! Pour l'occasion, la marque aux trois bandes a donné un look « mutant » à sa Predator Freak et sa X Ghosted puisque ces paires adoptent les couleurs et le style de Wolverine et de Cyclope, deux personnages emblématiques du comic.

Sortie en janvier 2021, la Predator Freak se distingue déjà par son look déjanté avec ces pics en relief. Ça tombe bien, elles sont facilement assimilables aux griffes de Wolverine dont le visage apparaît sur le talon avec le logo Predator. On retrouve aussi les couleurs emblématiques du personnage (à savoir le jaune, le bleu et le noir) sur la paire qui sera portée par Weston McKennie, l'international américain de la Juventus Turin, et Lena Oberdorf, joueuse du VfL Wolfsburg. À noter qu'il existe deux versions de la paire (une avec lacets et une sans) avec des coloris qui varient légèrement.

Sortie durant l'été 2020, la X Ghosted reprend quant à elle les couleurs fétiches de Cyclope: le jaune, le bleu et le rouge comme la couleur des rafales optiques qu'il expulse. Ce rouge est surtout visible sur les trois bandes placées à l'avant de la paire. Ce coloris spécial sera porté par Callum Hudson-Odoi, Rayan Cherki et Renato Sanches.

Ces chaussures de la collection X-Men sont d'ores et déjà disponibles sur le site d'adidas.