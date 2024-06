Toulouse : le président Damien Comolli placé en garde à vue

Dans le cadre de l’affaire des faux agents de joueurs qui concerne le fils adoptif de Christophe Galtier, plusieurs agents et intermédiaires du monde du football ont été placés en garde à vue pour connaître leur rôle dans plusieurs transferts douteux, informe Le Parisien. Le journal indique que Damien Comolli, le président du Toulouse FC a été entendu par les enquêteurs. Il lui serait reproché d’avoir fait appel à un « faux » agent dans le cadre de la venue de Jordan Galtier, fils de Christophe, l’été dernier en tant qu’adjoint de Carles Martinez Novell.

Un communiqué du TFC indique que «dès le début de la procédure, Damien Comolli a pleinement coopéré avec les enquêteurs, répondant à toutes leurs questions et fournissant les informations demandées de manière exhaustive. "Devant le tribunal, et dans le cadre d’un débat contradictoire, il sera rapporté la preuve que les infractions reprochées à Damien Comolli ne sont absolument pas caractérisées", ajoute son avocat. Le Club a toute confiance dans le Tribunal pour disculper totalement Damien Comolli et ne fera pas de commentaires supplémentaires sur cette affaire».