Real Madrid : Carlo Ancelotti s’éloigne du Brésil

Deuxième de Liga avec 39 points, juste derrière l’incroyable Girona (1er, 41 points), le Real Madrid réalise un début de saison convaincant. Porté par un grand Jude Bellingham, qui s’éclate sous la houlette de Carlo Ancelotti, le club madrilène doit néanmoins gérer les certaines nuisances liées à l’entraîneur italien. Ce dernier, visiblement très apprécié, intéresse la sélection brésilienne et lui-même n’a jamais caché son intérêt pour le Brésil. Mais les Merengues pourraient bien faire pencher la balance.

En effet, Marca explique que c’est l’amour fou entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Le tacticien s’entend à merveille avec Florentino Perez et le reste de la direction, à tel point qu’une réunion est prévue dans les prochains jours pour véritablement sceller son avenir. Dans la capitale espagnole, tout le monde est unanime pour dire qu’il n’y a pas plus fiable que le Mister pour gérer la Casa Blanca. L’ancien coach de Chelsea et du PSG notamment, a en plus su tirer le meilleur de ses joueurs, à commencer par Jude Bellingham, immense cette saison (16 buts TCC). Autre élément à prendre en compte, le limogeage d’Ednaldo Rodrigues à la CBF. Celui-ci a été viré de la gouvernance récemment, alors qu’il était justement en lien avec Ancelotti jusqu’à présent. Un facteur déterminant qui pourrait donc accélérer la prolongation de l’Italien à la tête du Real Madrid. Réponse dans les prochains jours.