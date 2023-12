Ednaldo Rodrigues viré de la CBF !

Tremblement de terre au Brésil. Alors que le pays auriverde fête le sacre de Palmeiras et a assisté à la chute de Santos en deuxième division, Globoesporte annonce qu’Ednaldo Rodrigues a été viré de la présidence de la fédération brésilienne (CBF) ! Président intérimaire entre 2021 et 2022, Rodrigues avait été définitivement élu en mars 2022 (pour un mandat de quatre ans). C’est le Tribunal de Justice de Rio de Janeiro qui l’a destitué. Rodrigues peut encore faire appel, mais une nouvelle élection est prévue dans 30 jours. Si le Tribunal de Justice a poussé le boss de la CBF vers la sortie, c’est parce qu’il a jugé illégal un accord passé en 2022 entre Rodrigues et le ministère public.

En août 2021, les vice-présidents de la CBF ont nommé Ednaldo Rodrigues président par intérim jusqu’à la fin du mandat de Rogério Caboclo en avril 2023. En mars 2022, Ednaldo Rodrigues et le ministère public de Rio de Janeiro signent un accord qui établit de nouvelles règles électorales. Grâce à ces nouvelles règles, Ednaldo Rodrigues a été élu président de la CBF en tant que candidat unique en 2022 pour un mandat de quatre ans. Cependant, des vice-présidents de la CBF ont contesté la signature de l’accord avec le député. Concrètement, ils estiment que Rodrigues ne pouvait pas signer cet accord parce qu’il était le président intérimaire et qu’il pouvait bénéficier d’un tel accord pour se présenter plus tard. Une version contestée aujourd’hui par la CBF. Le Tribunal de Justice leur a donc donné raison. En attendant un possible appel du principal concerné. Si son éviction est confirmée, reste à savoir si cela aura, ou non, une incidence sur le dossier Ancelotti, un coach que voulait recruter Rodrigues.