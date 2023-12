Arsenal et Tottenham s’écharpent pour un crack belge !

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant le lancement du mercato hivernal. Et après une moitié de saison riche en enseignements, plusieurs équipes souhaitent se renforcer à des postes spécifiques pour combler certaines carences. Leader de Premier League, Arsenal est encore en lice pour aller chercher le titre cette saison après avoir échoué de peu l’an dernier. Pour parvenir à leurs fins, les dirigeants londoniens souhaiteraient renforcer leur entrejeu et auraient coché le nom d’Arthur Vermeeren. Pilier du Royal Antwerp à seulement 18 ans, l’international belge (2 sélections) a bluffé tout le monde en Ligue des Champions et est ciblé depuis plusieurs mois par le FC Barcelone.

Pourtant, le club catalan ne serait pas la plus grande menace pour Arsenal. En effet, les principaux concurrents des pensionnaires de l’Emirates Stadium seraient leurs voisins de Tottenham d’après les informations du Sun. Selon le média d’outre-Manche, les Spurs, qui devraient perdre Yves Bissouma et Pape Matar Sarr à la CAN et qui sont minés par les blessures, auraient même formulé une offre de 29 millions d’euros au club basé à Anvers pour débusquer Vermeeren. La publication anglaise ajoute que Tottenham serait sur le point de dépasser son rival du nord de Londres sur ce dossier. Le plan serait d’obtenir l’accord du club belge cet hiver avant de le prêter à son club formateur pour six mois à l’instar de ce qui avait été fait pour Destiny Udogie la saison passée avec l’Udinese. On prépare donc calmement l’avenir du côté des rangs d’Ange Postecoglou.