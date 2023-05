Ligue 1 : le PSG se balade face à Ajaccio et se rapproche du sacre final

La suite après cette publicité

Après les victoires de Lens et Strasbourg, respectivement contre Reims et Nice, le Paris Saint-Germain recevait l’AC Ajaccio au Parc des Princes dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Le club de la capitale devait obligatoirement s’imposer pour garder son avance de six points sur les Sang-et-Or et se réconcilier quelque peu avec son public pour se rapprocher d’un onzième sacre final en championnat, qui serait un record absolu dans l’histoire du ballon rond français. L’ACA avait également pour devoir de prendre au moins un point en Île-de-France pour garder un petit espoir de maintien, une défaite la condamnant à une relégation au plan comptable. Avec le retour de Lionel Messi dans le onze parisien, sifflé au Parc des Princes avant la rencontre, les hommes de Christophe Galtier mettaient directement le pied sur le ballon, faisant reculer leur adversaire du soir dans leur derniers tiers. Hugo Ekitike croyait d’abord obtenir un penalty mais l’arbitre de la rencontre ne sifflait rien (20e). Deux minutes plus tard, sur un bon enchaînement dans la surface, Fabian Ruiz crucifiait François-Joseph Sollacaro d’une frappe à bout portant (1-0, 22e). Après la première demi-heure de jeu, Kylian Mbappé, au point de penalty, contrôlait le ballon de la poitrine pour se mettre en bonne position de tir. Sa frappe était déviée, mais Achraf Hakimi à l’affût, à droite, reprenait dans le but vide (2-0, 33e).

Les Parisiens faisaient le travail dans cette première période en confisquant le ballon pour profiter de chaque faille dans la défense des Ajacciens. Au retour des vestiaires, il ne fallait que deux minutes pour voir Mbappé y aller de son but, profitant d’une faute de main du gardien corse (3-0, 47e). Et sur une longue relance de Sergio Ramos remise en jeu par l’arrière-garde rouge-et-blanc, le Bondynois s’offrait une superbe reprise de volée pour creuser l’écart, non seulement avec son adversaire du soir mais également avec Alexandre Lacazette au classement des buteurs pour culminer à 26 buts. Dans une rencontre plus que débridée, Marquinhos provoquait le contre-son-camp de Mohamed Youssouf, trompant son propre dernier rempart (5-0, 73e). Dans le dernier quart d’heure, Hakimi était expulsé à la suite d’une altercation avec Thomas Mangani, qui le suivait dans les travées de l’antre francilien quelques minutes plus tard après visionnage de la VAR. Le duel à 10 contre 10 ne changeait plus rien au score de la rencontre : le PSG s’offre une manita et condamne l’AC Ajaccio à un retour en Ligue 2. Le club de la capitale reprend son avance sur le Racing Club de Lens et n’est plus très loin de défendre son titre de champion de France.

