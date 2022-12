LDC (F) : le FC Barcelone gifle Rosengard, le Bayern s’impose sur le fil face à Benfica

Après les qualifications en quarts de finale de l’Olympique Lyonnais et d’Arsenal plus tôt dans la soirée, la sixième et dernière journée de la Ligue des champions féminine se poursuivait ce mercredi soir avec les ultimes rencontres de la phase de poules pour le FC Barcelone, à domicile face à Rosengard, et le Bayern Munich, recevant Benfica. Ces deux équipes ont également décroché leur ticket pour la phase finale, grâce à deux scénarios différents.

En effet, les Catalanes, finalistes de la dernière édition, n’ont fait qu’une bouchée de la formation suédoise (6-0), notamment grâce à un doublé en six minutes de l’attaquante internationale nigériane Asisat Oshoala (10e, 16e). Avec ce large succès, le Barça termine premier de la poule D grâce à la différence de buts (29 buts marqués en 6 matches), à égalité avec les Bavaroises, qui se sont offertes une victoire maîtrisée face aux Benfiquistas (2-0).

