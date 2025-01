Serie A : l’AC Milan renverse Côme et se replace dans la course à l’Europe

Ce mardi, l’AC Milan devait se déplacer sur la pelouse du promu Côme. Et après un premier acte assez calme, tout s’est emballé en seconde période. Entré à la pause, l’ancien Lyonnais Maxence Caqueret s’est déjà montré décisif avec une passe décisive pour Assane Diao qui est allé marquer d’un petit numéro individuel (60e). Mené, l’AC Milan a toutefois su réagir et avec la manière.

Ainsi, l’équipe de Sergio Conçeiçao a tout d’abord égalisé grâce au Français Théo Hernandez (71e). Quelques minutes plus tard, Rafael Leao ne se faisait pas prier pour permettre aux Rossoneri de prendre l’avantage (76e). Avec sa victoire 2-1, l’AC Milan remonte à la septième place et se relance dans la course à la Ligue des Champions. Côme est seizième avec un point d’avance sur Cagliari le premier relégable.