Al-Nassr : le gros loupé de Cristiano Ronaldo sur penalty

Cristiano Ronaldo jouait ce mardi avec Al-Nassr en Kings Cup, la Coupe d’Arabie saoudite. Opposée à Al-Taawon, l’équipe de CR7 s’est inclinée sur le score de 1-0. Mais le Portugais aurait pu changer le scénario s’il n’avait pas loupé son penalty dans le temps additionnel de la rencontre.

Mais CR7 s’est sacrément loupé, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus. Et on a forcément une pensée pour le spectateur qui filmait la scène et qui a pris le ballon pleins phares. Pour ceux qui ne s’en rappellent pas, une mésaventure du même genre était déjà arrivé à Cristiano Ronaldo lors de son second passage à Manchester United.