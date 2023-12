Le Real Madrid a déjà choisi sa première recrue de l’année 2024

L’année 2024 s’annonce assez animée pour le Real Madrid. La direction a cependant déjà fait quelques devoirs en avance et a par exemple bouclé le dossier de l’entraîneur assez rapidement, avec cette prolongation de Carlo Ancelotti qui sera donc toujours sur le banc de touche du Bernabéu la saison prochaine. Il y a aussi ce feuilleton Mbappé, forcément, qui devrait être réglé rapidement, quelle qu’en soit l’issue. Puis, il y a la situation des joueurs en fin de contrat, à l’image de Luka Modric ou de Toni Kroos, entre autres.

La suite après cette publicité

Et ce n’est pas tout. Actuellement, le Real Madrid a plusieurs joueurs répartis aux quatre coins de l’Espagne mais aussi de l’Europe qui lui appartiennent, ou en partie du moins. Ils sont soit prêtés, ou alors ils ont été vendus avec des clauses de rachat plus qu’abordables. C’est le cas de Miguel Gutierrez, qui cartonne avec Girona, co-leader de la Liga avec les Merengues justement.

À lire

PSG : Keylor Navas s’était proposé au Real Madrid !

La décision est prise

Le latéral gauche de 22 ans formé à La Fabrica avait été vendu à Girona pour 5 millions d’euros l’été dernier, après un premier prêt particulièrement réussi. Dans ce deal passé avec l’écurie catalane, le Real Madrid s’est tout de même assuré d’avoir une option de rachat, juste au cas où… Et c’était plutôt bien senti, puisque les Madrilènes peuvent le rapatrier à tout moment pour 8 millions d’euros seulement. Et c’est ce qu’a l’intention de faire le club de la capitale espagnole, comme l’explique Mundo Deportivo.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a ainsi déjà pris la décision de lever cette option de rachat en fin de saison. La question est désormais de savoir s’il sera revendu dans la foulée pour générer une plus-value, sa valeur de marché étant bien supérieur au montant que les Merengues vont débourser, ou s’il sera intégré à l’équipe première. Même si les Merengues ont déjà Ferland Mendy et Fran Garcia à ce poste, en plus d’Eduardo Camavinga qui y dépanne avec brio, les deux premiers n’ont pas porté totale satisfaction, et Gutierrez pourrait être une recrue plus qu’intéressante pour Carlo Ancelotti…