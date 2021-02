Southampton obtient le prêt de Takumi Minamino

Arrivé il y a un an dans un Liverpool champion d'Europe en titre, Takumi Minamino (26 ans) a eu du mal à rééditer les performances aperçues du côté du RB Salzbourg. Titulaire à deux reprises seulement sur la deuxième partie de saison l'an dernier, et à nouveau deux fois durant ces six premiers mois de Premier League, le Japonais s'en va gagner du temps de jeu ailleurs.

La suite après cette publicité

Le milieu offensif ou ailier est prêté jusqu'à la fin de la saison à Southampton, qui réalise un exercice satisfaisant, malgré des résultats en dents de scie en 2021, occupant la 11e place en championnat. Les Reds l'ont recruté pour un peu plus de 12 M€ en janvier 2020 tandis que le contrat du joueur court jusqu'en 2024.