Rudi Garcia et l'apport énorme de Juninho dans cette Ligue des Champions

Parfois discuté depuis son arrivée au club il y a un peu plus d'un an, Juninho semble avoir pris une autre dimension depuis le début de ce Final 8 de Ligue des Champions. Le Brésilien est très présent auprès des joueurs et n'hésitent pas les conseiller. Pour Rudi Garcia, le directeur sportif de l'OL est un élément clé à la réussite du club ces dernières semaines, comme il l'indique en conférence de presse, avant la demi-finale contre le Bayern Munich (à suivre en live commenté sur Foot Mercato).

«Il est encore un peu joueur dans l’âme. Il est tout feu tout flamme. Je dirais qu’on se complète bien. J’essaye de compenser ça car, c'est normal j'ai un peu plus d’expérience. Là où il est top, c’est qu’il a tout gagné ici. Il a ça en lui, la gagne. Et il a raison. On joue comme on s’entraîne. Grand joueur comme il a été et grand dirigeant comme il le sera, il s’est toujours entraîné avec grande intensité et ils ont eu les résultats qu’ils ont eus. » Juninho appréciera le compliment.