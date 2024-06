Euro 2024 : la lettre ouverte des supporters belges aux Diables Rouges

La scène est encore dans toutes les mémoires. Après le coup de sifflet final entre la Belgique et l’Ukraine, les supporters belges ont sifflé leur propre équipe, pourtant qualifiée, certes dans la douleur, pour les 8es de finale. Kevin de Bruyne, qui semblait aller voir les fans pour les remercier de leur soutien, a finalement fait demi-tour, entraînant ses coéquipiers avec lui. En colère, il n’a pas apprécié ces huées et a préféré rentrer au vestiaire sans un geste vers les supporters. Le sujet a fait le tour de la presse belge avant le match contre l’équipe de France lundi. Même Thomas Meunier en a parlé, apportant son soutien à son capitaine. «Ce n’est pas que les joueurs ne comprenaient pas, mais c’était disproportionné.» Tout n’a pas été évacué mais il s’agit maintenant de faire front commun avant le prochain match couperet. Des supporters ont même pris la plume pour expliquer ce qu’ils reprochaient aux joueurs, mais également pour enterrer la hache de guerre en vue d’une meilleure union lundi soir. Voici cette lettre ouverte reprise par l’ensemble des médias en Belgique.«Tout d’abord, sachez que nous sommes fiers d’être qualifiés, que nous sommes fiers de vous, que nous croyons en vous et que nous sommes convaincus que, TOUS ENSEMBLE, nous pouvons éliminer la France ce lundi», entame cette missive, avant d’aborder le cœur du problème : le niveau de jeu très décevant de l’équipe nationale depuis le début de cet Euro.

«Vous nous avez habitués à du beau jeu, à être dominateurs, à être en mouvement, à jouer avec de la grinta, de l’envie et nous avons l’impression que toutes ces qualités qui faisaient votre force ont disparu. Comment expliquer le manque d’envie, le manque de grinta, lors du premier et du dernier match ? Comment expliquer que lors de ce dernier match, vous ne voulez pas jouer la victoire pour terminer en tête de votre groupe et tomber dans une partie de tableau qui aurait permis, à nous, supporters, et à vous, joueurs, de rêver d’un parcours héroïque jusqu’en finale ? Comment expliquer ces deux derniers corners contre l’Ukraine ? Comment expliquer le manque de créativité lors du premier et du troisième match ?» Les supporters pointent surtout du doigt la mentalité frileuse des joueurs contre l’Ukraine. «Ce sont toutes ces interrogations qui nous ont poussés à vous siffler, car vous êtes capables de bien mieux !Nous, supporters, vous suivons depuis de nombreuses années aux quatre coins du monde. Nous, supporters, prenons congé pour venir vous voir jouer. Nous, supporters, prenons sur notre temps libre pour préparer des tifos, des animations qui ont pour but d’ambiancer le stade. Nous, supporters, dépensons des fortunes pour vous encourager. Nous, supporters, faisons des heures de voiture, de car, pour venir jusqu’en Allemagne. Nous, supporters, serons toujours là, avec vous et pour vous, à une seule condition : celle de montrer de l’envie, d’être positifs sur le terrain, de se battre sur chaque ballon et de donner votre vie pour NOTRE pays». Cette lettre se conclut par un message de soutien et d’union sacrée autour de l’équipe nationale. «Chers Diables, ceci est loin d’être une lettre d’excuses, mais c’est une lettre d’encouragements, une lettre qui a pour but de vous rallier à notre cause commune : gagner cet Euro. Nous serons encore une fois présents en nombre à Dusseldorf ce lundi, nous voulons retrouver nos diables talentueux et hargneux et nous serons les premiers à vous encourager, depuis le début de l’échauffement et jusqu’au coup de sifflet final.» Et de conclure avec un message aux Français. «Dernière chose : les Français sont beaucoup trop confiants, faites-leur fermer leur bouche !!»