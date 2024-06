Belgique : Thomas Meunier s’en prend aux supporters belges

Hier, la Belgique s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024 en faisant match nul avec l’Ukraine. Mais la piètre prestation des Diables rouges n’a pas été appréciée par les fans belges. Alors qu’ils se rendaient devant la tribune de leurs supporters pour les saluer, les joueurs de Tedesco ont été reçus par des sifflets. Agacés, les partenaires de Kevin De Bruyne ont alors fait demi-tour, avant de filer au vestiaire. Ce jeudi, Thomas Meunier est revenu sur cet épisode en conférence de presse.

« Ce n’est pas que les joueurs ne comprenaient pas, mais c’était disproportionné ». Pour moi, l’indifférence crée beaucoup plus de culpabilité que des sifflets. J’avais vraiment l’impression qu’on se retrouvait dans un cas bis de RWDM (Molenbeek) relégué avec des gestes obscènes, des insultes… ça allait trop loin et ce n’est que le début de la compétition. On est tous qualifiés, eux et nous. Cela m’a paru un peu fou. On peut comprendre que le match n’était pas à la hauteur des attentes, pour nous aussi. On n’a pas fêté la qualification comme si on avait gagné 3-0. C’était très silencieux, on aurait même dit qu’on avait perdu. On était aussi déçus qu’eux. Le fait de se déplacer, de payer un ticket offre des droits, ce sont aussi des sacrifices pour eux, de l’argent et du temps, mais se taper 6h de route pour insulter les joueurs, je ne pense pas que ce soit une finalité qui puisse arranger tout le monde », a-t-il confié.