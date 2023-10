Norvège - Espagne : Luis de la Fuente se méfie d’Erling Haaland

Ce dimanche, la Norvège peut s’offrir un sursis dans la quête d’un ticket pour le prochain Euro en cas de succès à domicile contre l’Espagne. Pour ce faire, les coéquipiers de Martin Odegaard espèreront un grand Erling Haaland afin de vaincre la Roja. Les Espagnols pourraient récupérer la première place en cas de succès et presque entériner leur qualification. Pour ce faire, les coéquipiers d’Alvaro Morata devront être très vigilants à l’encontre de l’attaquant de Manchester City.

La suite après cette publicité

Interrogé à son sujet, Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a laissé transparaître une légère crainte au moment d’évoquer le cyborg scandinave : «Un plan anti-Haaland ? Notre approche va au-delà d’un seul acteur mais nous connaissons l’impact de Haaland. C’est très important. Nous avons analysé le jeu en attaque dynamique et sur coups de pied arrêtés. Haaland est un spécialiste des deux, mais je suis très satisfait du travail de nos défenseurs centraux. Ils m’offrent tous une garantie totale. Nous allons essayer de contrecarrer ses caractéristiques et minimiser leur capacité et leur talent. En défense, nous avons dominé contre l’Écosse et la Norvège, ce sont des données objectives.»