Arsenal rejoint Manchester United dans la course à Mehdi Taremi !

En voilà une drôle de piste. Quoique. Cette saison, Mehdi Taremi a inscrit 31 buts et délivré 14 passes décisives TCC avec Porto. Depuis 3 saisons déjà, l’Iranien écrase la concurrence à son poste au Portugal en s’étant installé parmi les buteurs les plus réguliers du championnat portugais. Mais voilà, à 30 ans, l’heure est au départ pour l’attaquant, et deux ogres de la Premier League se tire la bourre pour le faire venir en Angleterre.

Manchester United suit attentivement le dossier Taremi, même si la cible principale reste Rasmus Hojlund, pépite de l’Atalanta Bergame. Alors, Arsenal en profite pour rentrer dans la course. Les Gunners seraient intéressé par les services du buteur iranien selon The Evening Standard, lui qui serait disponible pour environ 17 M€. Une somme plus que raisonnable qui arrangerait bien les Londoniens, eux qui possèdent déjà Gabriel Jesus et donc Kai Havertz au poste d"attaquant.

