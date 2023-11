Angleterre : Gareth Southgate frustré malgré la victoire

Présent en conférence de presse quelques minutes après la victoire (2-0) de l’Angleterre contre Malte dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, Gareth Southgate n’a pas caché sa déception. Si les Three Lions ont assuré l’essentiel, le sélectionneur anglais a malgré tout envoyé un message fort à ses joueurs, tout en soulignant le travail effectué au cours de ces derniers mois. «Nous n’avons pas bien commencé le match. Ça fait 35 ans que je suis dans le football, et si vous ne commencez pas les matches, c’est vraiment difficile de passer la seconde», a tout d’abord lancé Southgate.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Angleterre 19 7 18 6 1 0 21 3 5 Malte 0 8 -18 0 0 8 2 20

Et d’ajouter : «nous devions, bien sûr, faire preuve de plus de qualité avec le ballon, mais nous étions aussi un peu tendus sans le ballon et un peu décousus dans notre pressing à certains moments. Nous savons que ce n’est pas le niveau auquel nous voulons être. Nous savons que ce n’est pas le niveau que nous devons atteindre. Mais ce groupe de joueurs a été exceptionnel les mois précédents et je ne vais pas commencer à leur mettre des bâtons dans les roues à cause d’une performance comme celle de ce soir». Le message est passé !