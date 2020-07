La Gantoise - OL : les compositions sont là

L'Olympique Lyonnais est en pleine préparation et affronte pour son cinquième match la formation belge de La Gantoise. Les Buffalos se présentent dans un 4-3-3 avec Thomas Kaminski dans les buts. Jordan Botaka, Michael Ngadeu, Igor Plastun et Alessio Castro-Montes composent la défense. Dans l'entrejeu, on retrouve Nurio Fortuna, Elisha Owusu et Sven Kums. Enfin, plus haut, ce sont Alexandre de Bruyn, Dylan Mbayo et Anderson Niangbo qui prennent place.

De son côté, l'Olympique Lyonnais se présente dans un 3-4-3 avec Ciprian Tatarusanu comme dernier rempart. Le portier roumain est devancé par Marcelo, Jason Denayer et Joachim Andersen. Rafael et Melvin Bard assurent les rôles de pistons alors que Thiago Mendes et Maxence Caqueret assurent le double pivot. Enfin, Bertrand Traoré et Jeff Reine-Adélaïde accompagnent Karl Toko Ekambi en attaque.

Les compositions :

La Gantoise : Kaminski - Botaka, Ngadeu, Plastun, Castro-Montes - Fortuna, Owusu, Kums - De Bruyn, Mbayo, Niangbo.

Olympique Lyonnais : Tatarusanu - Andersen, Marcelo, Denayer - Rafael, Mendes, Caqueret, Bard - Traoré, Toko Ekambi, Reine-Adélaïde